مدرب الصفاقسي السابق: خروج المنتخب التونسي من البطولة مخيب للآمال

قال جيوفاني سوليناس مدرب الصفاقسي السابق إن خروج المنتخب التونسي من بطولة كأس الأمم الإفرقية يعتبر خيبة أمل كبيرة للوسط الرياضي التونسي؛ الذي كان يتوقع أن يحقق منتخبهم نتائج عالية ونقاط كثيرة خلال تلك البطولة، باعتباره أكثر المنتخبات قوة بأرض الملعب.

المنتخب التونسي لم يقدم المستوى المثالي في اللعب خلال البطولة

وأوضح «سولناس» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كان 2023» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن المنتخب التونسي لم يقدم المستوى المثالي في اللعب خلال البطولة بخلاف بعض الفرق الأخرى التي حرصت طوال الفترة الماضية على التطوير من أدائها المهاري واللعبي خلال الفترة الماضية مثل موريتانيا وسوريا .

المنتخب الجزائري

وتطرق سوليناس للحديث عن المنتخب الجزائري ورحيل جمال بالماضي مدرب ذات المنتخب وقال: على المستوى الشخصي فإني أكل له كل التقدير والإحترام وأعتقد أن أن رحيله كان أمر طبيعي فحياة المدربين هي الصعود والهبوط كما أنني أرى أنه قدم لمنتخب الجزائر الكثير وأظهر مدى احترامه لهم.