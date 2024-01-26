«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات في مدينة خيرسون الأوكرانية

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بنبأ سماع دوي انفجارات في مدينة خيرسون الأوكرانية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به القناة.

وأكد المراسل أن هناك دوي صافرات إنذار في المناطق الجنوبية لأوكرانيا، متابعًا: «هناك إعلان لحالة التأهب الجوي في أوديسا بأوكرانيا».

وفي نفس السياق، أفادت القناة أن مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة بشأن طائرة النقل العسكرية التي تحطمت في مقاطعة بيلجورود الروسية.