رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات في مدينة خيرسون الأوكرانية

كتب:

أحمد العانوسي
02:42 ص | الجمعة 26 يناير 2024
أوكرانيا - أرشيفية

أوكرانيا - أرشيفية

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بنبأ سماع دوي انفجارات في مدينة خيرسون الأوكرانية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به القناة.

وأكد المراسل أن هناك دوي صافرات إنذار في المناطق الجنوبية لأوكرانيا، متابعًا: «هناك إعلان لحالة التأهب الجوي في أوديسا بأوكرانيا». 

وفي نفس السياق، أفادت القناة أن مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة بشأن طائرة النقل العسكرية التي تحطمت في مقاطعة بيلجورود الروسية.

اقرأ المزيد:

روسيا: النتائج الأولية لحادثة تحطم طائرة أسقطتها أوكرانيا تشير لهجوم صاروخي

«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط روسية بطائرات مُسيرة

محلل سياسي: تصاعد الأحزاب اليمينية اليمنية في أوروبا يهدد أوكرانيا

أوكرانيا تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا ليلا
بقلم أحمد العانوسي