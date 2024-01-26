خبير قانوني: قرارات «العدل الدولية» كابوس أسود لإسرائيل لن تستطيع الفكاك منه

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن ما أصدرته محكمة العدل الدولية من قرارات تعتبر «الكابوس الأسود»، الذي لا تستطيع إسرائيل الفكاك منه منذ نشأتها، مشيرًا إلى أن «ما تصدره المحكمة لصالح جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، سيظل هاجساً لإسرائيل في أنحاء العالم».

القرار سيشكل هاجسًا على الأصعدة السياسية والقانونية والقضائية والحقوقية والتاريخية

وأوضح أستاذ القانون الدولي، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن القرار سيشكل هاجسًا لإسرائيل على كافة الأصعدة السياسية والقانونية والقضائية والحقوقية والتاريخية، لأن الدولة التي ما برحت تبتز العالم بكونها ضحية «الهولوكوست»، وهي ذات الجريمة التي قبلت محكمة العدل الدولية نظرها ضدها بناء على دعوى جنوب أفريقيا.

أوامر المحكمة ستظل موجودة

ولفت «سلامة» إلى أن رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تنفيذ هذه الأوامر الملزمة لن ينزع الدعوى، وأن الأوامر ستظل موجودة، مشددًا على أن هذا هو «الكابوس الأسود»، الذي تخشاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت محكمة العدل الدولية، قد أعلنت رفض طلب إسرائيل برد دعوى جنوب إفريقيا في اتهامها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، باتخاذ بعض التدابير التحفظية لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.