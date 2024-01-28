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عطل مفاجئ في خط طرد محطة الرفع الرئيسية بمركز مغاغة.. اعرف التفاصيل

كتب:

اسلام فهمي
12:06 م | الأحد 28 يناير 2024
إصلاح خط مياه بمركز مغاغة

إصلاح خط مياه بمركز مغاغة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، اليوم الأحد الموافق 28-1-2024 عن عطل مفاجئ بخط طرد محطة الرفع الرئيسية بمركز مغاغة، مشيرة إلى أنه جاري الإصلاح.

تخفيف الضغوط حاليا بمدينة مغاغة والعدوة

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تخفيف الضغوط حاليا بمدينة مغاغة والعدوة والقرى المغذاة من محطة مياه الصعايدة لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

توفير سيارات مياه شرب نقية مجانا

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإصلاح، وأن الشركة سوف تقوم أيضا بتوفير سيارات مياه شرب نقية مجانا لخدمة الأهالي طوال فترة الاصلاح.

ولفت إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى، يتم الاتصال على رقم الخط الساخن 125.

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بقلم اسلام فهمي