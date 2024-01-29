«الإسكان» تعلن مفاجآت سارة للمصريين في الخارج خلال ساعات.. تيسيرات وطروحات

ساعات قليلة، وتعلن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مفاجآت سارة للمصريين في الخارج بشأن المشروعات السكنية بـ«بيت الوطن»، والتي تتضمن تيسيرات جديدة وطروحات جديدة في عدد من المدن الجديدة، منها «القاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد»، نقلا عن مصادر بوزارة الإسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وكشفت المصادر أن التيسيرات الجديدة لصالح للمصريين في الخارج، تتلخص في الآتي:

1 - موافقة مجلس الوزراء على طرح مشروع «بيت الوطن» للحاجزين بشكل دائم ومستمر، وجرى نشر كراسة شروط للطرح الثامن للمشروع والطرح الثامن التكميلى والطرح التاسع على الموقع الإلكتروني للمشروع.

عدم احتساب فوائد على القسط الأول

2 - عدم احتساب فوائد على القسط الأول والمستحق سداده خلال شهر من تاريخ استلام الأرض، واستحقاق القسط الأول للأراضي والوارد بكراسة الشروط والمواصفات ليكون سنة من تاريخ الاستلام المحدد والمعلن وليس سنة من التخصيص على الموقع الإلكتروني.

وفي حالة عدم الاستلام خلال المهلة المحددة، يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

استكمال الدفعة المقدمة لإجراء حجز من القطع المتاحة على الموقع

3 - السماح بزيادة المبالغ المحولة والمسجلة على الموقع، على سبيل الحجز من خلال فتح باب استقبال الطلبات منذ يوم 12 ديسمبر 2023، والسماح بالاستفادة من المبالغ الزائدة بالحجوزات المؤكدة خلال المرحلة التاسعة فقط، مع استكمال الدفعة المقدمة لإجراء حجز من القطع المتاحة على الموقع، واستيعاب التحويلات الواردة بعد غلق باب الحجز بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، لإجراء حجز من القطع المتاحة على الموقع وأن طرح المشروع مستمر ودائم، ويجرى حالياً الإعداد لطرح وحدات بعدة مدن جديدة، في مقدمتها «القاهرة الجديدة، وأكتوبر، والشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة»، ويمكن للراغبين التقدم بها فور الإعلان عنها.