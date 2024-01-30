«الإسكان»: بيع أراض ووحدات سكنية بـ5.5 مليار دولار في العام الماضي

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف المالي والتنفيذي لمنطقة الأعمال المركزية الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الجهات الممولة للمشروع.

تسليم بقية الأبراج في مواعيدها المحددة

وقال الوزير خلال لقائه مع مسئولى مؤسسة التأمين Sinosure، ومسئولي البنك التجاري والصناعي الصيني، إنه جرى منذ أيام التسليم المبدئى لـ3 أبراج بالمنطقة المركزية للأعمال، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهناك مواعيد محددة من قبل الشركة المنفذة لتسليم بقية الأبراج.

جار تنفيذ مشروع بمنطقة الداون تاون في العلمين الجديدة

وأشار الوزير إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع آخر بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة CSCEC الصينية، بمنطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، بتمويل كامل من الهيئة، ونسب تنفيذ المشروع جيدة.

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نفذت التزاماتها المالية بصورة كاملة، سواء في منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية، أو في مشروع العلمين الجديدة، فالهيئة أكبر مطور عقاري بالمنطقة، ولديها موارد ومشروعات تُدر عليها دخلا سواء بالعملة الصعبة، أو العملة المحلية، من حصيلة بيع الأراضى أو الوحدات السكنية، أو حصتها من الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه في العام الماضى فقط جرى بيع أراض ووحدات سكنية بنحو 5,5 مليار دولار، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا تعتمد على موازنة الدولة، ولكن لديها موقف مالي قوي من حصيلة بيع الأراضي والوحدات السكنية والشراكة مع القطاع الخاص، وغيرها من الموارد.

واستعرض الوزير عددا من المشروعات الكبرى التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها 24 مدينة جديدة، يتم تنفيذها من 2014، إضافة إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية المنتشرة فى مختلف المدن الجديدة، والعديد من المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.

جاء ذلك بحضور سفير مصر في الصين، والسفير عاصم حنفى، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية.

وأكد السفير عاصم حنفى، قوة العلاقات المتينة التى تربط بين مصر والصين، وأن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يلقى دعما واهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والرئيس الصينى، شى جين بينج، كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، تفاصيل هذا المشروع فى لقاءاته مع كبار المسئولين الصينيين، نظرا لما يمثله هذا المشروع من علامة مميزة للتعاون المصرى الصينى فى الوقت الحاضر، مشيدا فى الوقت نفسه بالزيارة التى يقوم بها وزير الإسكان حاليا للصين، لمتابعة أحدث نظم الإدارة والتشغيل والتسويق، وكذا الاجتماع ومناقشة تفاصيل المشروع مع الجهات الممولة.