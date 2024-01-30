إزالة 37 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية

نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمكلفين بتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في يومها الرابع، من إزالة 12 حالة بناء مخالف على مساحة 2122 مترا مربعا، كما نجحت في إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 6 قراريط و22 سهما على أراضي أملاك الدولة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه لا تهاون في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية ومخالفات البناء في جميع مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، مؤكدا متابعته أعمال تنفيذ الموجة 22 بمختلف مدن ومراكز المحافظة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأكد «رحمي» أن الحملة مستمرة ونجحت خلال يومها الرابع في إزالة 12 حالة بناء مخالف على مساحة 2122 مترا مربعا ، كما نجحت في إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 6 قراريط و22 سهما على أراضي أملاك الدولة.

إزالة 10 حالات تعد على الزراعة

كما تمكنت الوحدات المحلية بالمحافظة من إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 3290 مترا مربعا على الأراضي الزراعية الخاصة، وإزالة حالتين «متغيرات مكانية» بمساحة 288 مترا مربعا، وحالتي بناء مخالف على مساحة 180 مترا.