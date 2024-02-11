طرح قطع أراض جديدة في العبور بنظام التخصيص المباشر.. اعرف طريقة السداد

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح قطع أراض بنظام التخصيص المباشر لشهر فبراير الجاري، عن طريق التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية، والذي يستمر حتى 15 من الشهر الجاري، على أن يجري السداد بالدولار الأمريكي.

خريطة أراضي العبور الجديدة بالتخصيص المباشر

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، في بيان له، أن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لهذا الشهر بمساحات وأنشطة مختلفة ومتنوعة، بنظام التخصيص المباشر كالتالي:

- قطعة أرض رقم 68 أ بمنطقة البفرزون أمام منطقة الجولف شيل أوت وهب مول، بمساحة 24 ألفا و917 متر مربع بنشاط تجاري، بسعر تقديري 26 ألفا و915 جنيها للمتر، على أن يجري سداد المبالغ المستحقة بالدولار الأمريكي، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، تبدأ من تاريخ استلام الأرض.

والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن 40% من إجمالي مساحة الأرض، وطبقا لاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بارتفاعات أرضي ودورين، بما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها والردود الأمامي 5 مترات، والجانبي والخلفي 4 مترات.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن القطعة الثانية قطعة أرض رقم 68 ب بمنطقة البفرزون أمام منطقة الجولف شيل أوت وهب مول، بمساحة 27 ألفا و917 متر مربع بنشاط تجاري، بسعر تقديري 26 ألفا و915 جنيها للمتر، ويجري سداد المبالغ المستحقة بالدولار الأمريكي تحويلا من خارج البلاد، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، تبدأ من تاريخ استلام الأرض.

والاشتراطات البنائية هي: ألا تزيد النسبة البنائية عن 40% من إجمالي مساحة الأرض، وطبقا لاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بارتفاعات أرضي ودورين، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها، والردود الأمامي 5 مترات، والجانبي والخلفي 4 مترات.

نظام التخصيص المباشر

وأكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، أن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب إجراءات التخصيص بنظام التخصيص المباشر على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.