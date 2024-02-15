اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. 15 علامة تشير إلى الإصابة به

يوافق اليوم العالمي لسرطان الأطفال 15 فبراير من كل عام، وهو عبارة عن حملة تضامنية حول العالم بهدف الكشف المبكر عن المرض، وتعزيز الوعي، والابتعاد عن المخاطر وتفاقم المرض.

ما هي أنواع السرطان عند الأطفال؟

الدكتور فؤاد عبد الشهيد، أستاذ جراحة الأورام، أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن سرطان الأطفال يحدث بسبب التغيرات الجينية، أو الطفرات التي تحدث بالجسم، ويجب التوعية في هذا اليوم بما تتضمنه منظمة الصحة العالمية من توعية، وعن أنواع السرطان الشائعة عند الأطفال، تتمثل في التالي:

- أورام الدماغ.

- أورام الحبل الشوكي لدى الأطفال.

- سرطان الغدد الليمفاوية.

- أورام الشبكية.

- سرطان العظام.

أعراض الإصابة بالسرطان للأطفال

وأوضح أن هناك العديد من الأعراض التي توضح أعراض الإصابة بالسرطان للأطفال، وتتمثل في التالي:

- الغثيان.

- القيء الشديد.

- رؤية مزدوجة تطيل لفترات طويلة.

- آلام العظام.

- تكسير في المفاصل.

- التعب والضعف والإعياء وشحوب الجلد.

- النزيف أو الكدمات.

- فقدان الوزن.

- التعرق.

- الانتفاخ في الرقبة أو الإبط أو الفخذ.

- ظهور كتل في البطن.

- إمساك.

- فقدان الشهية.

- ضغط دم مرتفع.

- آلام العظام وتورمها.

طرق الوقاية من السرطان

بحسب منظمة الصحة العالمية فإن التشخيص المبكر للسرطان، والكشف المستمر على الأطفال إحدى السلوكيات الصحية التي تقلل من مخاطر الإصابة، وأوضح «الشهيد»، أن قدرة النظُم الصحية تعمل على الوقاية من أمراض السرطان، وتتمثل طرق الوقاية في التالي:

- الرضاعة المنتظمة إذا كان طفلًا رضيعًا.

- تناول الأنظمة الغذائية التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

- الابتعاد عن تناول الأغذية المصنعة والمواد الكيميائية الضارة.

- تقليل التعرض للمواد المسرطنة.

- التغذية الجيدة بوجبات طبيعية.

- عمل فحص بشكل مستمر.