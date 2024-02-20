مصر تستعد لاستضافة مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية ACI 2024

تسابق قيادات الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بقيادة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة، الزمن للانتهاء من كافة التجهيزات والإجراءات؛ لاستقبال ضيوف مصر من المشاركين في مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية ACI الاجتماع الـ 71، والذي يحمل هذه الدورة عنوان «المطارات قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام»، حسبما أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، لـ«الوطن».

ويستضيف المؤتمر القاهرة خلال الفترة من 24 من فبراير الجاري، ويستمر حتى الأول من مارس القادم، بمشاركة 400 عضو من قيادات قطاع الطيران المدني والمطارات والمنظمات الدولية، والقادمين من 52 دولة إفريقية.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني.

تصميم دعائي يضم ممر للطائرات

وأعلنت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن شعار المؤتمر يربط بين الماضي والحاضر، من خلال تصميم دعائي يضم ممر للطائرات يعبر عن قيام منظومة المطارات المصرية بدور محوري هام؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والنهضة الحديثة.

ويناقش المؤتمر خلال جلساته، أهمية المشروعات التنموية التي تساهم في النهوض بقطاع الطيران المدني، كونها مراكز محورية ولوجيستية لدعم حركة التجارة ونقل الركاب والبضائع حول العالم، فضلًا عن دورها كمحفز رئيسي في تنشيط الحركة السياحية والجوية.

دعم أوجه التعاون الإقليمي في مجال صناعة النقل الجوي

وكان الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، أعلن أن استضافة مصر للمؤتمر في دورته الحالية، يأتي تأكيدا لثقة منظمات الطيران الإفريقية لدورها في دعم أوجه التعاون الإقليمي في مجال صناعة النقل الجوي، كما أنه فرصة جيدة للوفود المشاركة لزيارة المعالم التاريخية والأثرية، والتعرف على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها المشروعات التي تمت مؤخرًا بقطاع الطيران المدني من، افتتاح عدد لا بأس به من المطارات الجديدة لأول مرة، كذلك أعمال التطوير التي شهدتها المطارات المصرية مؤخرًا لاستيعاب الزيادة المتلاحقة وغير المسبوقة، في أعداد الركاب على مستوى القارة السمراء.

يذكر أن مؤتمر المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا 2024 ACI AFRICA، والذي تستضيفه القاهرة الأسبوع القادم، يعد منصة تعاونية عالمية تضم خبراء قطاع الطيران المدني، وصانعي السياسات، لتبادل الخبرات والرؤى لتقديم أفضل الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه العاملين بمطارات القارة الإفريقية، لوضع إستراتيجية متكاملة تسهم في صياغة السياسات والتعرف على أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال صناعة النقل الجوي.

وكان المجلس الدولي للمطارات أطلق الموقع الرسمي للمؤتمر والمعرض، كما نشر الموقع كلمة ترحيب المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة وهو تقليد يتبعه المجلس الدولي للمطارات لدى استضافة الدول للمؤتمرات والاجتماعات، وشملت الكلمة الترحيب بضيوف المؤتمر في القاهرة.