القبض على 13 متهما بحيازة مخدرات وسلاح في الإسكندرية وأسوان ودمياط

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن «الإسكندرية، أسوان، دمياط»، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفي مديرية أمن الإسكندرية، جرى ضبط 6 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها 1,530 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 6 متهمين، وضبط 3 قضايا أسلحة بيضاء ضُبط خلالها 3 قطع سلاح أبيض بحوزة 3 متهمين.

أما في مديرية أمن أسوان فجرى ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالهم 8,200 كيلوجرام لمخدر الحشيش، و5 كيلوجرامات لمخدر البانجو، وكمية لمخدر الهيروين بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قطع سلاح ناري عبارة عن 5 فرد محلي، وتنفيذ 847 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مديرية أمن دمياط، جرى ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها 7,750 كيلوجرام لمخدر الحشيش، 8,500 كيلوجرام لمخدر البانجو، 6 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين وكذا 4 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.