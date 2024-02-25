باحثة سياسية: تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط «احتمال غير قائم»

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إنَّ الخبر الجاري تداولة بشأن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط، لا يزال حتى هذه اللحظة لا يتعدى كونه «تسريبات إعلامية.. تسريبات لها علاقة بالتواصل الاجتماعي»، مؤكدة: «حتى اللحظة لم تقر مصادر رسمية أي سياق عن تشكيل حكومة تكنوقراط».

تشكيل أي حكومة تكنوقراط بحاجة إلى وقت للدراسة

وأضافت في مداخلة لها عبر «زووم»، من «رام الله»، والمُذاع على «القاهرة الإخبارية»، أنَّ تشكيل أي حكومة تكنوقراط بحاجة إلى وقت للدراسة وتحديد الأعضاء الذين سيقع عليهم الاختيار، من أصحاب الكفاءة والخبرة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التواصل الديموجرافي والجغرافي مع قطاع غزة والضفة الغربية.

نتنياهو مصمم على الحرب واستمرارها

وتابعت: «رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى اللحظة مستمر في الحرب على قطاع غزة، ما يعيق التفكير في أي تشكيل أي حكومة فلسطينية تكنوقراط.. ونتنياهو مصمم على الحرب واستمرارها».

واستطردت: «كان هناك هدنة مؤقتة، فليس لها علاقة بوقف إطلاق النار طالما أن نتنياهو وضع وثيقته الخاصة التي تعتبر هي الترسيخ للاحتلال المباشر، وفي الوثيقة جرى إقرار أنه سيتم تشكيل لجنة إدارية ليس لها علاقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وليس لها علاقة بحماس، وذلك على المدى المتوسط»، مضيفة: «أعتقد أنه حتى اللحظة تشكيل حكومة وسط تحديات ومعرقلات هو احتمال غير قائم».