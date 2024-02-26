سنة أولى بطولة.. فنانون في تحدي للمرة الأولى بمسلسلات رمضان 2024

يشهد السباق الرمضاني لهذا العام 2024، مشاركة عدد كبير من النجوم بأعمال فنية مميزة، لكن هناك عدد من الفنانين الذين يخوضون البطولة المطلقة للمرة الأولى في مسلسلات رمضان، الأمر الذي يجعلهم في تحدي كبير.

تفاصيل شخصية أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

أول هؤلاء الفنانين، هو الفنان أحمد العوضي، الذي يخوض السباق الرمضاني المقبل بأول بطولة مطلقة له، من خلال مسلسل حق عرب، الذي يقدم من خلاله شخصية عرب السويركي، شاب داخل حارة المغربلين، يعمل لدى المعلم عبد ربه، الذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي، لكن الأحداث تنقلب رأسا على عقب.

ويشارك العوضي في هذا العمل، عدد من الفنانين، من بينهم دينا فؤاد ورياض الخولى ووفاء عامر ووليد فواز وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وبالفعل تم الإعلان عن قنوات عرض مسلسل حق عرب.

تفاصيل شخصية دياب في مسلسل مليحة

كذلك الفنان دياب الذي يخوض هو الآخر السباق الرمضاني المقبل بأول بطولة مطلقة له، من خلال مسلسل مليحة الذي يقدم من خلاله شخصية ضابط حرس الحدود أدهم، الذي يلتقي بمليحة وعائلتها الفلسطينية، ويكون له أثر كبير في مشوارهم، ويأتي العمل دعما للقضية الفلسطينية.

ويشارك مع دياب عدد من الفنانين، من بينهم أمير المصري سيرين خاس وأمير المصري وعلى الطيب وميرفت أمين وماجدة زكي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف رشا الجزار واخراج عمرو عرفة، وجرى الإعلان عن قنوات عرض مسلسل مليحة.

قصة مسلسل لحظة غضب

وتنضم إليهما الفنانة صبا مبارك، التي تخوض أيضا البطولة المطلقة للمرة الأولى من خلال السباق الرمضاني لعام 2024، بمسلسل لحظة غضب، التي تناقش من خلاله مشاكلها الزوجية، لكن اختفاء زوجها خلال الأحداث يقلبها رأسا على عقب.

وتقدم صبا مبارك مسلسل لحظة غضب بالتعاون مع محمد شاهين وعلى قاسم وناردين فرج، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

ومعهم الفنان عصام عمر، الذي يقدم أيضا البطولة المطلقة للمرة الأولى في مسلسلات رمضان 2024، بمسلسل مسار إجباري، الذي يتعاون فيه مع عدد من الفنانين، منهم أحمد داش وصابرين وبسمة وغيرهم.