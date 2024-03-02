احذرها.. عادة خاطئة يفعلها الكثير من الأشخاص صباحا

«غسل الوجه» عادة صباحية لجميع المواطنين، وأساس للعناية بالبشرة لجميع الناس، وتعتبر الخطوة الأهم بالنسبة للفتيات لأنها تنظف الوجه من أي شوائب أو أي علاجات أو مستحضرات على الوجه، ولكن البعض قد يبالغ في غسله صباحًا ومساءً.

وتوضح لكم خلال التقرير التالي الدكتورة ندى محمد استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، هل يجب غسل الوجه في الصباح؟

عادة غسل الوجه في الصباح

تقول استشاري الأمراض الجلدية والتجميل خلال حديثها مع «الوطن» إنه من العادات المقدسة عند الفتيات والسيدات منذ الصغر هي غسل الوجه يوميًا أكثر من مرة وخاصةً في الصباح، ويعتقدن أن ذلك يساعد في تنظيف البشرة بشكل عميق والتخلص من جميع الأوساخ، ولا يعلمن أنه تجرد البشرة من الزيوت الأساسية بها.

أضرار غسل البشرة أكثر من مرة

غسل الوجه أكثر من مرة في اليوم بشكل عميق، يتسبب في إلتهاب البشرة بسبب جفافها، مما يؤدي لظهور الحبوب وحدوث إحمرار، وهو السبب الذي يجهله الكثير من الفتيات، وذلك لا يلغي أهمية غسل البشرة للإزالة المكياج والأوساخ بشكل يومي، والزيوت وخلايا الجلد الميتة، ولا يوجد عدد مرات محددة لغسل الوجه.

وتعد العادة الأكثر فعالية عن غسل الوجه في الصباح عن الانتظام على روتين محدد حسب كل نوع بشرة، إذ يتم غسل البشرة ليلًا للتخلص من أي بقايا مكياج أو زيوت على الوجه، ويتم تحضير البشرة للنوم، مع مراعاة نظافة «المخدة»، وكل ما تفعله في الصباح هو «شطف الوجه فقط بالماء للحفاظ على الزيوت التي تنتجها البشرة، والتي تعيد وتساهم في بناء خلايا البشرة المتجددة، وتحصل على إفدة عالية».