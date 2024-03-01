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دراما المتحدة

اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة المهندسين

كتب:

سهيلة هاني
12:54 م | الجمعة 01 مارس 2024
اكتمال نصاب الجمعية العمومية للمهندسين

اكتمال نصاب الجمعية العمومية للمهندسين

أعلن المهندس محمود حامد عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، اكتمال نصاب الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية للنقابة بحضور 801 مهندس، معلنا انعقاد الجمعية في تمام الساعة الـ12 ظهرًا، ورفع الجلسة لأداء صلاة الجمعة.

الجمعية العمومية للمهندسين

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية السياسة العامة للنقابة وعرض الإنجازات التي حققتها واعتماد ميزانية النقابة لعام 2023، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية، والنظر في الاقتراحات المُقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة.

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