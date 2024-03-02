ميساء خليفة مصرية تخطف قلوب المغاربة.. طالبوا بمنحها الجنسية (فيديو)

أتقنت اللغة المغربية ببراعة جعلتها تتحدث بها وكأنها لغتها الأم، لتخطف «ميساء» أنظار أهل المغرب بعد أنّ شاهدوا مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تؤدي دور المرشد السياحي لأحد مواطني المملكة في أثناء زيارته إلى مصر، وتتحول بين ليلة وضحاها إلى حديث السوشيال ميديا.

مصرية تخطف قلوب المغاربة

خلال رحلته في مصر، كان اليوتيوبر المغربي الزوبير هلال، يبحث عن من يفهم لهجته كي يرشده؛ وبعد رحلة بحث في شوارع القاهرة، توصل إلى ميساء خليفة، وسرعان ما رحبت به بشكل عكس حفاوة المصريين بالضيوف، وما جذب انتباهه هو أنها على الرغم من كونها في بداية الثلاثينات لكنها تجيد اللهجة المغربية الدارجة وتتفاعل مع أحاديثه بطلاقة؛ وأكدت خلال حديثها معه أنها بحياتها لم تزر المغرب: «أنا مصرية أبًا عن جد، ولا بحياتي زرت المغرب لكن اتعلمت لهجة البلد الدارجة من خلال الممارسة ومشاهدة الفيديوهات على يوتيوب وكمان عندي صحاب مغاربة بيساعدوني»، وفق حديثها لـ«HESPRESS».

طلب المغاربة بمنحها الجنسية المغربية

ومع تداول مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي، طالب المغاربة بأن تأخذ الفتاة المصرية ميساء خليفة، الجنسية المغربية، والبعض طلب من السلطات، أنّ تلتحق بالسلك الديبلوماسي في السفارة المصرية بالمملكة.

وجاءت تعليقات المتابعين المغاربة والمصريين على مقطع الفيديو المتداول للفتاة الثلاثينية، كالتالي: «سبحان الله هاد البنت ميساء شحال غزالة ومقبولة، الله يحفظها ألف مرحبا بها في بلدها الثاني المغرب، والله يحقق لها كل ما تتمناه يارب، وتاخد الجنسية المغربية»، «برافو والله يسر ليك، وتحية لأهل مصر الطيبين والزوبير من المغرب»، «ماشاء الله أول ما شفتك دخلتي إلى قلوب الناس خاصة المغاربة، تحية وتقدير واحترام لهذه الفتاة»، «المفروض السفارة المغربية في مصر توظف هذه الفتاة فورًا أوالسفارة المصرية في المغرب».