ضبط متهم بالنصب على تاجر سيارات في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية من تاجر سيارات يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة القاهرة، وقرر تعرفه على أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز عن طريق صديق له وتواصل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإيهامه أنه معالج روحاني وتحصل منه على مبلغ مالي عملات أجنبية نظير ذلك واتهمه بالنصب عليه.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.