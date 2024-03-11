محمود سعد: «دائما أقول لربنا متأسف حقك عليا بغلط كتير»

قال الإعلامي محمود سعد، إن والده تركهم صغارًا، فقامت والدته بتربية أولادها، بينما كانت تعمل طوال اليوم.

علاقة محمود سعد بوالدته

وأضاف «سعد»، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو 9090: « والدتي ربتني أحسن تربية وتعبت علينا كثيرًا».

وتابع «لما بنادي ربنا بقوله متأسف حقك عليا بغلط كتير، وكل بني آدم خطاء، كل يوم بقول كده».

وتابع: «أنا مش كل خوفي من النار، ولكن خوفي من الإحراج، أني أقف قدامه ويقول لي أنت عملت كذا وكذا، موقف تحس فيه إنك صغير أوي، لأنه محدش يدرك ربنا عمل معايا أيه غيري، أنا ومهما قلت مش هيبىي معبر عن هذه العلاقة».