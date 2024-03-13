كيفية الحصول على قرض بدون فائدة.. اعرف التفاصيل

كشفت مصادر مطلعة في وزراة التضامن الاجتماعي، أنه يمكن للكثير من المواطنين بمختلف المحافظات الحصول على قرض بدون فائدة من بنك ناصر الاجتماعي، وذلك تحت بند «التمويلات الاجتماعية الحسنة»، موضحة أنه يمكن للفئات التي تعجز مواردها الذاتية في مواجهة الظروف الاجتماعية، أن تحصل على القرض والذي يبلغ قيمته حوالي 10 آلاف جنيه مصري، وبمصاريف إدارية بسيطة جدا.

قرض بدون فائدة من بنك ناصر بمختلف المحافظات

وأوضحت المصادر في وزراة التضامن الاجتماعي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرض بدون فائدة الذي يمكن الحصول عليه من بنك ناصر الاجتماعي يمكن سداده على ثلاث سنوات، ويحق لأصحاب المرتبات من القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المعاشات وورثة المعاش الحصول على القرض، ويستلزم ضرورة تقديم كافة الأوراق التي تثبت ذلك.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بدون فائدة

وكشفت المصادر تفاصيل الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بدون فائدة من بنك ناصر والتي تمثلت قي صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني وصورة بطاقة الضامن وبيان مفردات المعاش وللمتزوجين ضرورة تقديم وثيقة الزواج وللأخوة المسيحيين المتزوجين ضرورة تقديم محضر الخطبة، والشهادة الطبية حال الحصول على القرض للعلاج.