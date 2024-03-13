توقفت قلوبهم.. مشاهير عادوا من الموت بمعجزة بينهم فنانة شهيرة

العودة من الموت أمر يشبه المعجزات في القصص والأساطير التاريخية، لكن ما لا يعرفه كثيرون، هو تعرض عدد من مشاهير العالم في مختلف المجالات لهذا الأمر، مثلما حدث مؤخرًا مع أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر، وذلك بعدما توقف قلبه بشكل مفاجئ في أثناء الدقائق النهائية في المباراة التي جمعت فريقه بالاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

تفاصيل أزمة أحمد رفعت

تعرض أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر لسقوط مفاجئ قبل دقيقة من انتهاء لقاء فريقه مع نادي الاتحاد السكندري وذلك بعد توقف قلبه، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور.

وأوضح الجهاز الطبي المسؤول عن حالة أحمد رفعت أن قلبه توقف لنحو ساعة ونصف، فضلا عن بيان المستشفى بشأن تفاصيل ما تم معه بعد وصوله إليها، قبل ينجو من الموت المحقق.

مشاهير عادوا للحياة مرة أخرى

لم تكن حالة اللاعب أحمد رفعت الأولى من نوعها إذ كان لعدد من مشاهير الفن والرياضة في مصر ودول العالم التجربة ذاتها، وهو ما نستعرضه في التقرير.

- الفنانة زينب وهبي

في تصريحات إعلامية سابقة روت الفنانة زينب وهبي تفاصيل توقف قلبها وعودتها للحياة مرة أخرى وذلك أثناء ولادتها لابنها الثاني، إذ توقف قلبها بشكل مفاجئ وشعرت بخروج روحها من جسدها.

وقالت زينب وهبي، إنها أفاقت بعد فترة زمنية قصيرة وسط تعرضها للصدمة الكهربائية من قبل الأطباء، الذين نجحوا في إنعاش قلبها مرة أخرى إثر إصابتها بتسمم الحمل.

- اللاعب العالمي كريستيان إريكسن

قبل عامين تعرض اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن نجم نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي لتوقف قلبه لدقائق معدودة.

وفي لقاء بين الدنمارك وفنلندا في بطولة أوروبا على ملعب باركين بمدينة كوبنهاجن، وبدون سابق إنذار، وقع واستلقى إريكسن بلا حراك أمام الجماهير، وذلك لتوقف قلبه عن الحياة لعدة دقائق قبل أن يتم إنعاشه.

- اللاعب العالمي تيفوريس سولومون

وحسب ما ذكر موقع «phlabs» العالمي، أن لاعب كرة السلة الأمريكي تيفوريس سولومون، توقف قلبه مدة 7 دقائق في العام 2017، وذلك خلال إحدى المباريات الجماعية، لكن الأطباء نجحوا في إنعاش قلبه وعودته مرة أخرى للعمل.

- اللاعب دامار هاملين

وخلال العام الماضي تعرض لاعب كرة القدم الأمريكية دامار هاملين لتوقف عضلة قلبه بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة خلال إحدى مباريات فريقه، لكن سرعان ما عاد مرة أخرى للوقوف على أرض الملعب أمام الآلاف من المشاهدين في سينسيناتي وعلى شاشات التلفزيون.