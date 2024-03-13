ضبط المتهم بإنشاء أكاديمية وهمية وغير مرخصة في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، قيام مدير أكاديمية للدراسات المتخصصة بدائرة قسم شرطة المعادي، له معلومات جنائية، بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء أكاديمية وهمية وغــيـر مرخصة، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مثبت بها بيانات ومؤهلات دراسية على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

كما جرى الترويج للأكاديمية المشار إليها على مواقع التواصل الإجتماعى والإعلان عن تقديم دورات تدريبية للمواطنين، واستغلال ذلك في عرض إمكانية تقديم شهادات مؤهلات دراسية مزورة، لإثباتها ببطاقة الرقم القومي خلال الدورات.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبطه وعثر بمقر الأكاديمية على (8 أكلاشيه تحمل أسماء جهات متنوعة - 329 أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير - 6 أصول وصور خاصة بعملائه - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير "3 أجهزة لاب توب ، 2 طابعة إسكانر - 2هاتف محمول "تحوى آثار تؤكد نشاطه الإجرامى"). تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.