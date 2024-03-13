ضبط 5 أطنان سماد مجهولة المصدر في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 5 أطنان سماد مجهولة المصدر، خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز أولاد صقر.

وشنت إدارة تموين أولاد صقر حملة تموينية بقيادة محمد شعير مدير عام الإدارة، وبالاشتراك مع مباحث التموين، للمرور والتفتيش على الأنشطة التجارية المختلفة.

ضبط 5 أطنان سماد مجهول المصدر

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 2461 لعام 2024 جنح أولاد صقر، لحيازة 5 أطنان سماد مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وجه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بشن حملات للمرور والرقابة على مختلف المنشآت التجارية والصناعية، لمتابعة تصنيع والاتجار في الأغذية، والتأكد من صلاحيتها وكذلك الرقابة على الأسمدة، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، مشيرا إلى ضرورة العمل على ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.