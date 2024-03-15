في يومه العالمي.. ما عدد ساعات النوم المناسبة لكل فئة عمرية؟

في الجمعة الثالثة من شهر مارس، يلتف العالم بأكمله للاحتفال بيوم عالمي للنوم، لتسليط الضوء على أهمية النوم الصحي كركيزة أساسية لصحتنا ورفاهيتنا، وتهدف هذه المناسبة، التي تنظمها الرابطة العالمية للنوم، إلى تذكيرنا بأهمية النوم الجيد للحفاظ على صحة الجسد والروح، ونشر الوعي حول اضطرابات النوم، إذ تأسست الرابطة العالمية للنوم من قبل الاتحاد العالمي لطب النوم وفيدرالية النوم الدولية.

شعار اليوم العالمي للنوم

ويرفع الاحتفال باليوم العالمي للنوم هذا العام شعار «النوم الصحي، يبدأ بك»، إذ يُركز هذا الشعار على أهمية اتباع عادات نوم صحية لتحسين صحتنا ورفاهيتنا، وبحسب الموقع الرسمي للرابطة يعتبر النوم ضروري للصحة، ولكن الاختلافات القابلة للقياس في صحة النوم لا تزال قائمة بين السكان في جميع أنحاء العالم، مما يخلق أعباء إضافية ويعزز عدم المساواة الصحية.

عدد ساعات النوم لكل فئة عمرية

وفي اليوم العالمي للنوم، كشفت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها الرسمية عن عدد ساعات النوم المناسبة لكل فئة عمرية​ إذ تختلف احتياجات الإنسان من النوم باختلاف عمره، فما هو مناسب للطفل قد لا يكون مناسبًا للبالغ.

- حديثو الولادة (0-3 أشهر):

يحتاج حديثو الولادة إلى 14-18 ساعة من النوم كل يوم.

- الرضع (4-12 شهرًا):

يحتاج الرضع إلى 12-16 ساعة من النوم كل يوم.

الأطفال الصغار (1-2 سنة):

يحتاج الأطفال الصغار إلى 11-14 ساعة من النوم كل يوم.

- الأطفال (3-5 سنوات):

يحتاج الأطفال إلى 10-13 ساعة من النوم كل يوم.

- الأطفال (6-12 سنة):

يحتاج الأطفال إلى 9-12 ساعة من النوم كل يوم.

- المراهقون (13-18 سنة):

يحتاج المراهقون إلى 8-10 ساعات من النوم كل يوم.

- البالغون (18-فما فوق):

يحتاج البالغون إلى 7-9 ساعات من النوم كل يوم.