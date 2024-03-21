ماهر صموئيل لـ«كلم ربنا»: بحثت طول الوقت عن معنى الحياة وسر الخليقة

قال الدكتور ماهر صموئيل الطبيب النفسي والواعظ الديني، إنه دائما ما يبحث عن معنى الحياة ولماذا خلقنا الله، وماهي رسالتنا في الحياة، وغرض الوجود؟ للعثور على الأجوبة، مشيرًا إلى أن شعوره الدائم بالعجز جعله يعطي ظهره للدين برمته، ودخل في حالة غير طبيعية.

وأضاف صمؤئيل خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا» تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على راديو 9090: «بدأت رحلتي وأنا في عمر 17 سنة، وكنت في ذلك الوقت صغيرًا لكني كنت قارئ مثقف، وأزعم أني كنت أعرف كنت ما أفعل؟، موضحًا: أهملت القضية الدينية وتحررت منها فقد كانت لدي مشكلة في فهم الدين.

وتابع: «كنت أقيم مع جدتي في محافظة الإسكندرية، وأسرتي كانت في ذلك الوقت مقيمة في الصعيد، وفي ليلة رأس السنة طلبت مني جدتي الذهاب للكنيسة، فرفضت الذهاب معها، وبعدها بنصف ساعة مر علي أصدقائي للذهاب لبعض الحفلات للاحتفال برأس السنة، فرفضت وشعرت بالزهد الشديد والنفور وجلست وحيدًا لأقرأ ودخلت في حالة اكتئاب شديدة لكثرة الجلوس بمفردي قبل عودتي لربنا، بعد أن سجدت وطلبت منه المغفرة لذنوبي، وأن يغفر لي الابتعاد عنه طوال هذا الوقت».