اختيارات الأصدقاء.. العلم خلَّد سيرة الخيام وحب السلطة قضى على نظام الملك والصباح

العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم، هذا البيت من الشعر أنشده أحمد شوقي أمير الشعراء في العصر الحديث، لينطبق على نابغة علماء العصر العباسي في القرن الـ11، هو الشاعر والفيلسوف عُمر الخيام الذي زهد السلطة والمال وترك الطمع والجهل وهرول نحو العلم، ليتفوق في الشعر والأدب والفلسفة والرياضيات والفلك حتى أخذ بمجامع العلوم في عصره، وجاء مسلسل الحشاشين المعروض بالسباق الرمضاني 2024 ليؤكد الرواية الحقيقية، ويؤدي الفنان اللبناني نيقولا معوض دور الشاعر عمر الخيام في المسلسل.

عاشت سيرته في الأوساط العلمية والثقافية والشعبية

رفض عُمرالخيام، المنصب الذي عرضه عليه صديقه الوزير نظام الملك على عكس صديقهما الآخر حسن الصباح، واكتفى بالعطاء السنوي من بيت المال، الذي يؤمن له تكاليف حياته ليضمن تفرغه للعلم، على عكس صديقه الطامع في منصب في بلاط السلطان، واختار مساراً مختلفًا، المسار الذي جعله خالدًا في التاريخ إلى يومنا هذا، ولأنه لم يطمع في المال والسلطة وزهد فيهما، ولم يكن قصير النظر وإخلاصه للعلم، واختياره لمسارٍ مختلف عن صديقيه الطامحين إلى الجاه والسلطة وتفضيله العلم والأدب بقيت سيرة عمر الخيام تعيش في الأوساط العلمية والثقافية وحتى الشعبية في كل المجتمعات العربية إلى يومنا هذا، بينما اكتفت سير كل من حسن الصباح ونظام الملك أن تقبع في حقبة معينة لا يتذكرها إلا المئات من الباحثين في مادة التاريخ.

اسمه مُخلد على لافتات الفنادق والمحال والمقاهي والملتقيات الثقافية

يقول الدكتور محمود محمدين، أستاذ الشعر والأدب العربي، لـ«الوطن» إن «الخيام»، استطاع الجمع بين العلوم التطبيقية والإنسانية على السواء في ظاهرة لم تتكرر كثيرًا في التاريخ، حيث جمع بين الرياضيات والميكانيكا والفلك والفلسفة والموسيقى والشعر والأدب، ليخلد اسمه بين العلماء المؤثرين ويذكره التاريخ العلمي والإنساني إلى الآن، مضيفًا أنه إلى يومنا هذا إذا تجولت في مدينة القاهرة أو المنصورة وغيرها من المدن المصرية الكبرى ستجد اسم عمر الخيام على العديد من الفنادق والمحال والمقاهي والملتقيات الثقافية والقاعات في الجامعات، في حالة من الوفاء للسابقين من الرواد العلميين والثقافيين، ليخلده التاريخ بين المثقفين والعامة.

لم ينفر منه الناس

وأوضح أستاذ الأدب العربي، أن رباعيات الخيام تميزت باستخدام كل ما هو متداول في عصره، ولم ينفر منه الناس، ولم يشتمل شعره على التفرقة العنصرية أو التمييز بين الطبقات، حيث استطاع أن يقدم رُباعيات شعرية ظلت صالحة للاستخدام في كل عصر، ومنها ما تغنت به «أم كلثوم» مما ترجمه أحمد رامي، أحد كبار الشعراء المصريين في العصر الحديث، بالإضافة إلى العديد من الترجمات التى نقلت أعماله من الفارسية إلى العربية.

أنشأ مرصد أصفهان وألف كتابًا عن النجوم

وتابع، قدم الخيام دراسات علمية في سنٍ مبكرة بعنوان «صعوبات تعاريف إقليدس» انتقد خلالها العالم الرياضي «إقليدس» وأوضح فيها المعادلات التكعيبية والتربيعية وقدم حلولاً للمعادلات التكعيبية المعقدة، كما يعتبر أول من اعترف بالأرقام غير النسبية كأعداد حقيقية، كما شارك في إنشاء مرصد أصفهان سنة 1074 ميلادية، وألّف كتابًا عن النجوم، وتقويمًا باللغة الكردية، ونجح في وضع حل جبري لتحديد كميات الذهب والفضة في سبيكة ما بقياس وزن السبيكة في الماء ثم في الهواء، كما أنتج بحثًا يوضح فيه الموازنة الهيدروستاتيكية للموائع في وزن متحرك.

شملت مؤلفاته عدة أطروحات فلسفية

وأكمل أنه كان له حس موسيقي عالٍ، فاستخدم النّسب في التعامل مع الفواصل الموسيقية، وشرح التوازنات والأوزان الموسيقية، ورغم تفوقه في علوم الرياضيات والفلك إلا أن ذلك لم يمنعه عن الفلسفة والشعر والأدب، فشملت مؤلفاته عدة أطروحات فلسفية، فكتب «رسالة الكون والتكليف» سنة 1080 ميلادية تحدث فيها عن الوجود والواجب، ثم كتب «جواب عن 3 أسئلة» أجاب فيها عن 3 أسئلة معقدة هي ضرورة التناقض وطول العمر والحتمية، فيما كتب أيضًا «سالة في كليات الوجود» باللغة الفارسية من 4 فصول تحدث فيها بشرح مفصل عن ما قدمه الفرابي في علم الفلك و نظرية سلسلة النظام لابن سينا.