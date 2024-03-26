الخبز مقابل الحياة.. غرقى وقتلى في سبيل الحصول على الطعام بغزة

تتفاقم مأساة أهالي غزة، يوما بعد يوم، منذ السابع من أكتوبر حتى الآن فبجانب القصف المستمر هناك مجاعة تهدد حياة كل أفراد القطاع جعلت من الحصول على كسره خبز تحديا، والوصول إلى حفنة مساعدات مغامرة بالحياة، بداية من مجزرة دوار النابلسي وحتى غرق مواطنين في محاولة للحصول على كرتونة مساعدات.

غرق 12 فلسطينيا أثناء محاولة التقاط مساعدات ألقتها طائرات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، اليوم، عن استشهاد 7 غزيين، فيما أصيب 6 آخرين خلال محاولتهم جلب صناديق مساعدات ألقتها طائرات عبر مظلات وسقطت في البحر، فيما استشهد 6 آخرين جراء التدافع في أكثر من مكان بينما كانوا يحاولون الحصول على مساعدات ألقتها الطائرات بشكل خاطئ.

استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين جراء سقوط مساعدات طبية عليهم

في 8 مارس، بينما ينتظر أهالي غزة المساعدات الشحيحة التي تصل لهم استشهد منهم 5 أشخاص على الأقل وأُصيب 10 آخرين، بسبب سقوط طرود مساعدات عليهم بعد إلقائها من الجو في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وفقا لـ«CNN»>

مجزرة دوار النابلسي في فبراير

وفي نهاية فبراير الماضي أعلنت السلطات الصحية في غزة إن 118 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية فيما أصيب 760 آخرين في مذبحة دوار النابلسي أدانها المنظمات الأممية ومعظم دول العالم.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن جميع الضحايا الذين وصلوا مستشفى كمال عدوان أصيبوا برصاص وشظايا قوات الاحتلال فيما كشف شهود عيان بأن آخرين دهستهم الشاحنات".

استشهاد العشرات جراء قصف استهدف لجان توزيع المساعدات في مدينة غزة

أما في 19 مارس، أسفر إطلاق نار إسرائيلي عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة العشرات من أعضاء اللجان الشعبية والعشائرية التي كانت تؤمن قوافل المساعدات قرب دوار الكويت.