أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بمحافظة جنوب سيناء في رمضان 2024

تستعد المساجد لفترة الاعتكاف في شهر رمضان، يعتبر ذلك أمرا مهما للغاية لتوفير بيئة ملائمة ومريحة للمعتكفين، يتمثل هذا الاستعداد في توفير مجموعة من الخدمات والمرافق التي تساعد على تحقيق الهدف الديني للمعتكفين، تشمل هذه الخدمات توفير أماكن مخصصة للصلاة والتأمل، وتوفير الماء والطعام للفطور والسحور، وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المساجد المسموح الاعتكاف بها في محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى توفير خدمات إرشاد وتعليم ديني للمعتكفين، كما يقوم المسجد بتنظيم برامج دينية وثقافية متنوعة خلال فترة الاعتكاف لزيادة الفائدة والاستفادة الروحية للمشاركين.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بمحافظة جنوب سيناء

وأعلنت وزارة الأوقاف، ضوابط الاعتكاف في مساجدها، مشيرة إلى أن الاعتكاف لرواد المسجد وأبناء المنطقة المحيطة بالمسجد، وأن من يرغب في الاعتكاف عليه تسجيل اسمه عند إمام المسجد، موضحة أنه يحظر تصوير المعتكفين مراعاة لخصوصيتهم.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن هناك 12 مسجدا مهيئة للاعتكاف في رمضان 2024، وجاءت أسماء المساجد المسموح الاعتكاف بها في محافظة جنوب سيناء كالتالي:

مساجد جنوب سيناء للاعتكاف

المنشية في حي المنشية

الزهراء في حي الزهراء

مجمع الرحمن في رأس سدر

المصطفى في حى النور

الرياضات في شرم الميه

الزهراء في التجمع البدوي

الهداية في الأسباعية السفلى

الرحمن في وادي فيران

التقوى في المدينة

الجمارك في الميناء

الترابين في الترابين

السلام في طابا