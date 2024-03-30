انطلاق المرحلة السابعة لقوافل السعادة بقرية العمارة في دمياط

انطلقت المحطة السابعة لقوافل السعادة بقرية العمارة بمحافظة دمياط، إذ بدأت قوافل السعادة في العشرين من مارس بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة وذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

قوافل السعادة تهدف إلى دعم المجتمع

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة قوافل السعادة بهدف التوعية ودعم المجتمع، ويشارك عدد من الجهات مؤسسة حياة كريمة بقوافل السعادة على رأسها وزارة الثقافة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

تنمية القدرات العقلية

وتستهدف قوافل السعادة بدمياط تقديم توعية عن طريق سيارة السعادة المتنقلة، بالإضافة إلى عمل مسابقات وتوزيع بعض الجوائز، وجرى مراعاة أن تلك الجوائز يكون من ضمنها ألعاب تعليمية خاصة بالأطفال تستهدف تنمية القدرات العقلية، وبالإضافة إلى ذلك تم عقد مائدة إفطار بقرية العمارة كما يتم تقديم التوعية الدينية والمجتمعية، فضلا عن توزيع بعض الكراتين الغذائية على الأسر الأكثر استحقاقا.

وجرى مشاركة عدد من المتعافين من الإدمان بقافلة السعادة بدمياط ولا تدخر مؤسسة حياة كريمة جهدًا في دعم الفئات الأولى بالرعاية ومجابهة الإدمان والمساعدة على التعافي منه بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان كما أنها لا تدخر جهدًا في دعم المتعافين، وتقديم كافة أوجه الدعم الاجتماعي والاقتصادي والتوعوي لهم.

وبلغ عدد المستفيدين من قافلة السعادة بدمياط 850 شخصا.