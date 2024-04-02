اقتحام بوابة مكتب «إف بي آي» في أتلانتا.. والدوافع غير معروفة

اقتحمت سيارة، ظهر أمس، البوابة الأمامية لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي» في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الواقعة بجنوب شرق الولايات المتحدة، دون وقوع إصابات، فيما احتجزت السلطات سائق المركبة.

وأوضح مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، أنّ السيارة المقتحمة تبدو وكأنها تحاول متابعة سيارة مرخصة أثناء دخولها البوابة. وفي بيان، أصدره مكتب «إف بي آي»، وقال المكتب في بيان، إنّ الشخص لم يكن مرتبطًا بالمنشأة، وكان يحاول ملاحقة أحد الموظفين حتى البوابة الأمامية وفقا لما ذكرته قناة «إيه بي سي نيوز»، وشبكة «سي إن إن» الأمريكيتين.

القبض على سائق السيارة

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي في أتلانتا، أن العديد من عملاء المكتب الخاصين، قاموا بالقبض على الرجل بعد خروجه من سيارته، وتابع «إف بي آي»، أن في الوقت الحالي، ينظر المكتب في توجيه اتهامات للشخص المقتحم للبوابة.

وأشار مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، إلى أن دوافع قائد السيارة غير معروفة ويتم تقييم حالته في مستشفى محلي.

وفي سياق متصل، قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن المشتبه به في اقتحام بوابة مكتب «إف بي آسي» من قدامى المحاربين في البحرية من ولاية كارولينا الجنوبية.