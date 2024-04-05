اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة القابضة للمياه والصرف

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في اجتماعها، مساء أمس، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة للشركة القابضة والقوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2022/2023.

الجزار يشدد على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ المشروعات

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والاهتمام بالمظهر العام للمحطات، وأعمال تنسيق الموقع بها، والعمل على إيجاد هوية بصرية موحدة للمحطات، وتوجيه شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للالتزام بذلك.

كما وجه الوزير بالتوسع في تركيب العدادات الحديثة لدى المشتركين، والعمل على تقليل الفاقد من المياه المنتجة، والتصدي لسرقة وصلات المياه، مؤكدا ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة من الشركة القابضة للمياه والصرف وشركاتها التابعة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع معدلات تحصيل قيمة فواتير الاستهلاك من أجل الارتقاء بمستوى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

كما أشاد بتجربة التحول الرقمي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، وجهود القائمين على تلك التجربة، موجهاً بالاستعانة بهم لتطبيق تلك التجربة الناجحة في مختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لأحد أكبر وأهم مشروعات التعاون الدولي، وهو مشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، بتمويل قيمته 550 مليون دولار من البنك الدولي، بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، تحت إشراف وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، حيث تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفات المرحلة الأولى قبل الوقت المحدد، وبوفرة في التكلفة عن الموازنة التقديرية.

تطور منظومة إنتاج مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تطور منظومة إنتاج مياه الشرب وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، والمشروعات الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات مبادرة حياة كريمة، ومنظومة جودة مياه الشرب، وخطة تركيب العدادات الحديثة، وإجراءات الشركة للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

وأشار رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف، إلى أهمية المخطط العام الذي أعدته الشركة القابضة، والذي يُعد قاعدة بيانات متكاملة لتبادل البيانات مع جميع الجهات القائمة على تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجار تحديث المخطط العام حتى 2052، وتبادل للبيانات مع جميع الجهات القائمة على تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التحديث المستمر لخرائط الـGIS والأطالس المختلفة، وإعداد البنية المعلوماتية لمبادرة حياة كريمة، والدراسات الهيدروليكية لتحديد أولويات الإحلال والتجديد وتنفيذ الخطط الاستثمارية.

التوسع في استخدام الطاقة الجديدة

وذكر المهندس ممدوح رسلان جهود الشركة في تطبيق نظام التحكم ومراقبة البيانات «الإسكادا»، وخطة ترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة، والعمل على التوسع في استخدام الطاقة الجديدة (الطاقة الشمسية)، وإنتاج البيوجاز لتوليد الطاقة الكهربائية من محطات الصرف الصحي، والحد من المياه غير المحاسب عليها، والتوسع في تركيب العدادات الحديثة ومسبقة الدفع، وكذا الارتقاء بالعنصر البشري وبناء قدرات العاملين، وتنفيذ برنامج تدريب القيادات «قادة المياه»، بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ، إضافة إلى جهود الشركة في النشاطات التوعوية بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على كل قطرة مياه.