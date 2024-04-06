مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27.. جوني يؤجر غرفته في دوار الكبير

بدأت الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، بجلوس جوني وهجرس على مقهي المزريطة للعب الطاولة.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27

وكشف جوني لهجرس خلال الحلقة 27 عن غضبه من الكبير أوي بسبب رفضه اعطائه الأموال التي طلبها منه، ليؤكد هجرس له أن الكبير عنده حق فيما فعله، خاصة وأن جوني صرف ورثة بالكامل، وعاتبه على عدم الالتحاق بعمل.

وهنا أخبر جوني هجرس، أنه حاول العمل أكثر من مرة ولكنه فشل، ويفكر في تأجير غرفته بالدوار لكسب المال، وينشر إعلان عبر الإنترنت ليجد في نفس التوقيت رسائل كثيرة تطلب النزول في الغرفة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في مسلسل الكبير أوي 8 أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وحاتم صلاح، ومصطفى غريب.