مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27.. جوني يعترف للكبير بتأجير نصيبه في الدوار

اعترف جوني خلال الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب لشقيقه الكبير أنه أجر نصيبه في الدوار.

تفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27

وكشف جوني لشقيقه الكبير خلال الحلقة 27 من الكبير أوي 8، أنه أجر غرفته في الدوار لأجانب، وذلك بعد أن عرف الكبير من أحد النزلاء الأجانب أنه أجر الغرفة من جوني ليدخل الكبير إلى غرفة جوني ويخبره أن أحد العاملين معه وهو جاب الله السواق قتله أشرف بسبب استغلاله وتحويل سيارة الكبير لأخرى أجرة فتم قتله بسبب استغلال الكبير ليعترف جوني للكبير أنه أجر الغرفة بـ500 دولار في اليوم ليفرح الكبير بالفكرة.

أبطال الحلقة 27 مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في الحلقة 27 مسلسل الكبير أوي 8، أحمد مكي الكبير وجوني، ورحمة أحمد «مربوحة» ومحمد سلام في دور هجرس وحاتم صلاح «نفادي» ومصطفى غريب في دور العترة.