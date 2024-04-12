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دراما المتحدة

ارتفاع منسوب نهر الأورال الروسي إلى مستوى خطير.. المياه تغمر 361 منزلا (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
08:49 ص | الجمعة 12 أبريل 2024
فيضانات روسيا

فيضانات روسيا

أعلن نائب عمدة مدينة أورينبورج في جنوب روسيا ألكسندر كودينوف، ارتفاع منسوب مياه نهر الأورال في المدينة وضواحيها إلى مستوى خطير جديد بلغ 1120 سنتيمترا، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

استمرار ارتفاع منسوب المياه

وتابع «كودينوف»، للصحفيين: «استمر ارتفاع منسوب المياه خلال الليلة الماضية ووصل إلى 1120 سنتيمترا، صباح اليوم الجمعة».

أشار إلى أن المياه غمرت 361 منزلاً ومناطق واسعة على أطراف المدينة خلال الليلة الماضية، وجرى إجلاء 99 شخصاً.

وأوضح أن الأرصاد الجوية الروسية، تنبأت بذروة الفيضان اليوم، ومن المتوقع استمراره لمدة يومين قبل أن يتراجع منسوب المياه.

احتمالية انقطاعات مؤقتة للكهرباء

وحذرت بلدية مدينة أورينبورج من احتمالية حدوث انقطاعات مؤقتة للكهرباء في بعض أحياء المدينة نتيجة للفيضانات.

ونشرت على منصة «إكس»: «نظرًا لاستمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الأورال، يستمر خطر الفيضان وتهديد مواقع الطاقة».

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بقلم أحمد عادل موسى