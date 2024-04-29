أمينة الفتوى: «اربطيه بالعيال» مثل شعبي مخالف للشرع في هذه الحالة (فيديو)

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول الحكم الشرعي في المثل الشعبي «اربطيه بالعيال»، للمحافظة على الرجل وعدم زواجه أو طلاقه لزوجته؟.

حول الحكم الشرعي في المثل الشعبي «اربطيه بالعيال»

وقالت أمينة الفتوى، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المٌذاع على فضائية« الناس»، اليوم الاثنين: «لو الأمر مٌتعلق بكثرة عدد العيال فهو مٌخالف شرعا».

وتابعت: «لكن وجود الأولاد نعمة في البيت ويجعل الطفل محور اهتمام أبويه والكل يحاول جاهدا يحافظ على البيت علشان الطفل الصغير ده لكن لو الأمر متعلق بكثرة الإنجاب علشان تربط الزوج فهذا خطأ».

برامج جديدة على قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.