«القومي لثقافة الطفل» يقيم حفل توزيع جوائز مسابقة رواية اليافعين

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف حفل توزيع جوائز مسابقة رواية اليافعين، في دورتها الأولى، وذلك يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 م، في قاعة سينما الهناجر بالأوبرا في تمام الساعة 6 مساءً، وذلك بحضور لجنة تحكيم المسابقة.

القائمة القصيرة لمسابقة رواية اليافعين

كان المركز القومي لثقافة الطفل قد أعلن عن أسماء الفائزين بالقائمة القصيرة مرتبة ترتيبًا أبجديًا؛ وهم: انتصار عبدالمنعم عن رواية أجنحة ليست للطيران، ورضا سلام عن رواية هل تصدقون ما حدث؟! وصفاء عبدالمنعم عن رواية جدو نعيم، وعبدالعزيز دياب عن رواية كائنات ورقية، ومصطفى السيد الششتاوي عن رواية مغامرون في جبل الكنوز، وهاني قدري عن رواية متلازمة أمل.

جوائز المسابقة

وأكّد محمد ناصف في بيان صحفي أنّه سيتمّ الإعلان عن الفائزين بالمركزين الأول والثاني بالحفل، اللذين يتم حصولهما على الجوائز المادية بجانب طباعة رواياتهما، كما سيتم طباعة الستة روايات الفائزة بالمراكز الخمسة.