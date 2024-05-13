رئيس حي شرق مدينة نصر: إرسال «SMS» بقبول أوراق التصالح أو استكمالها

وجّه اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، القائمين على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والمراكز التكنولوجية، بسرعة إنجاز الطلبات المقدمة، بما يضمن تحقيق الخدمة المرجوة على أكمل وجه وبأقل وقت وجهد.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، مع موظفي المركز التكنولوجي ومديرة الإدارة لوضع الاستراتيجيات المستقبلية لسير العمل بالتصالحات، وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتنسيق وتنظيم الجهود المبذولة، لمراجعة المستندات والإجراءات التي يقوم بها المواطن للحصول على الخدمة المرجوة.

وشدد على أن الحي يعمل على تقديم خدماته من خلال قنوات تكنولوجية جديدة ومتطورة تواكب العصر، وتهدف إلى التخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات المنشودة في أسرع وقت وبأقل جهد علي كل من متلقي الخدمة ومقدمها.

وأكد رئيس حي شرق مدينة نصر، على مدير المركز التكنولوجي والموظفين، سرعة الرد على طلبات التصالح المقدمة من المواطنين للمركز التكنولوجي وإرسال الرد عن طريق SMS بانتهاء الخدمة المرجوة أو استكمال الأوراق الناقصة إن وجد، والاهتمام بشرح توضيحي للمواطن عن كيفية استخدام أبلكيشن تصالح على الموبايل الجديد لضمان تيسيير الخدمات المرجوة على المواطن.

وشدد على أن ذلك يأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال وضع خطط العمل المستقبلية، التي تسهم بشكل فعال في التطوير الشامل لجميع الخدمات المقدمة لمواطني الحي الكرام، وفعاليات تنفيذ قانون التصالح الجديد.