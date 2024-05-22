«فتح»: الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية بداية الانتصار لدولتنا

قال عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية مستقلة، «بداية الانتصار لدولتنا، باعتبار أن القضية الفلسطينية كونية يعني أن احتلال فلسطين ليس كان نتيجة صراعات في المنطقة أو الإقليم، ولكنه بسبب إرادة 7 دول أوروبية أن تتخلص من اليهود، وفي نفس الوقت تسيطر على ثروات ومقدرات المنطقة وحتى تمنع العرب من التنمية والتطور، وتفقدها قيمتها الجغرافية والسياسية».

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، «عقدت تلك الدول مؤتمر كامبل بنرمان عام 1907، وقرر فيه هؤلاء الـ7 الدول الاستعمارية الأوروبية وهي: إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، بلجيكا وهولندا، إقامة هذا الكيان الصهيوني في فلسطين، حتى تفصل المشرق العربي عن مغربها بهدف عدم تحقيق الوحدة العربية».

اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطينية

وأشار إلى أن هذا الاعتراف المهم سيعقبه اعترافات كبيرة من شعوب كانت في الماضي حاضنه لإسرائيل، ولكن أدركت الأمر الآن بمشاهدتها المجازر والجرائم الشنيعة في قطاع غزة.