رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«فتح»: الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية بداية الانتصار لدولتنا

كتب:

منار مجدي
02:08 م | الأربعاء 22 مايو 2024
آثار العدوان الإسرائيلي على غزة

آثار العدوان الإسرائيلي على غزة

قال عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية مستقلة، «بداية الانتصار لدولتنا، باعتبار أن القضية الفلسطينية كونية يعني أن احتلال فلسطين ليس كان نتيجة صراعات في المنطقة أو الإقليم، ولكنه بسبب إرادة 7 دول أوروبية أن تتخلص من اليهود، وفي نفس الوقت تسيطر على ثروات ومقدرات المنطقة وحتى تمنع العرب من التنمية والتطور، وتفقدها قيمتها الجغرافية والسياسية».

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، «عقدت تلك الدول مؤتمر كامبل بنرمان عام 1907، وقرر فيه هؤلاء الـ7 الدول الاستعمارية الأوروبية وهي: إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، بلجيكا وهولندا، إقامة هذا الكيان الصهيوني في فلسطين، حتى تفصل المشرق العربي عن مغربها بهدف عدم تحقيق الوحدة العربية».

اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطينية

وأشار إلى أن هذا الاعتراف المهم سيعقبه اعترافات كبيرة من شعوب كانت في الماضي حاضنه لإسرائيل، ولكن أدركت الأمر الآن بمشاهدتها المجازر والجرائم الشنيعة في قطاع غزة.

اقرأ المزيد:

إسرائيل تستدعي سفيرها في مدريد احتجاجا على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين

محمود عباس: اعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج بدولة فلسطين يسهم في تكريس حق الشعب

«القاهرة الإخبارية»: 12 دولة من الاتحاد الأوروبي اعترفت بدولة فلسطين

«خارجية فلسطين»: اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية ينسجم مع القانون الدولي

حماس ترحب بإعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين: خطوة مهمة
بقلم منار مجدي