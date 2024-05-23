ختام امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني بكفر الشيخ دون شكاوى

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، اليوم الخميس، في ظل توفير كل سُبل الراحة للطلاب والطالبات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انتهاء امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية

وأعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتهاء امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024، لافتا إلى أن 61 ألفا و481 طالبا وطالبة اختتموا الامتحانات اليوم الخميس في مادة الدراسات الاجتماعية.

وكيل الوزارة: لا شكاوى أو مشكلات منذ بدء الامتحانات

وأكد «عبد الله» أنّ غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وأفرعها في الإدارات التعليمية الـ13 لم تتلق أي شكاوى أو مشكلات منذ بدء امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية 19 مايو وحتى نهايتها اليوم الخميس 23 مايو، مشيدا بالجهد المبذول والتعاون الملموس في العمل وتذليل العقبات أمام الطلاب.