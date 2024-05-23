«أزهرية مطروح»: انطلاق أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

انطلقت أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، بمقر معهدي عبد الحليم محمود ومطروح النموجي، وسط متابعة قيادات المنطقة الأزهرية لتسيير أعمال مراكز التصحيح وتذليل العقبات.

انتظام أعمال تصحيح الامتحانات

وقال الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن أعمال تصحيح الامتحانات تسير في هدوء وانتظام وفقًا لآليات وضوابط الإدارة المركزية للامتحانات، تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية.

وأضاف رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية وتقدير الدرجات تسير وفق معطيات دقيقة وضوابط لا تهاون فيها مراعاة لحقوق الطلاب داخل أوراق الإجابة، ويجري التأمين التام لمركز التصحيح، مع توفير الخدمات للمصححين داخل مقر التصحيح.

عدد طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمطروح

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية، أن إجمالي عدد تلاميذ الشهادة الابتدائية بلغ 1830 تلميذا وتلميذة، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 1345 طالبا وطالبة، جرى توزيعهم على 41 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية، ولم ترصد غرفة عمليات الامتحانات أية تجاوزات خلال العملية الامتحانية خلال أداء الامتحانات على مدار الأيام الماضية بجميع اللجان.