لؤي الخطيب: هجوم المسيئين إلى مؤسسات الدولة دليل على السير في الطريق الصحيح

علّق لؤي الخطيب، الإعلامي وصانع المحتوى، على هجوم المسيئين إلى مؤسسات الدولة ثم تقديم الإساءة له، بأنه حينها يعلم أنه يسير في المسار الصحيح، لافتا إلى أنّ ما يعنيه فقط هو رأي الدائرة القريبة منه والمصريين داخل الدولة.

وأجاب خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، على سؤال، «هناك بعض الأمور، بيكون الرأي العام لسه مستشرفش أبعادها، وأنت ممكن تيجي برأي أنت شايفه صواب لكن بيكون عكس الموجة، هنا بتقابل رد الفعل إزاي؟».

وتابع، أغلب ردود أفعال الأفراد هي لمجرد الاختلاف فقط في وجهات النظر، ويتم مناقشة ذلك في إطار الاحترام، مواصلًا: «يسألك ويقولك اللي أنت بتعمله ده مش صح ويناقشك، لكن في ناس أخرى تتجاوز معك، لكن الغالبية في المناقشات الاحترام وهو أمر عادي».