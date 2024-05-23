أحمد مبارك: المعلومة الحقيقية هي العنوان الرئيسي لمواجهة العدوان على الوعي

قال أحمد مبارك، الإعلامي والسياسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ العنوان الرئيسي لمواجهة العدوان على الوعي المصري هو وجود المعلومة الحقيقية التي تحصن وتقوم بدور المناعة، وتمكّن المواطن من القدرة على اختبار ما يتعرض له من معلومات.

دور المؤثرين ووسائل الإعلام في تقديم المعلومات

وأضاف «مبارك»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هنا يأتي دور المؤثرين ووسائل الإعلام في العمل بنظام منهجي، وبشكل علمي وبشكل سريع حتى لا تترك الناس فريسة، وبخاصة الأجيال الصغيرة، التي ليس لديها القدرة على اختبار المعلومات التي يتعرضون لها».

وتابع: «هناك أكثر من معيار، فيجب الحفاظ على المصداقية طول الوقت، لأن تراكم المصداقية هو الذي يجعل صانع المحتوى مقبولًا عند هذه الفئات، وهناك معيار السرعة، لأن الرد على الشائعات مبكرًا يؤدي إلى محاصرتها».