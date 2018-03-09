سقوط عصابة سرقة السيارات بمغافلة قائديها في البحيرة

ألقت أجهزة الأمن بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، اليوم، القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بمغافلة قائديها بمركز كوم حمادة.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث مركز كوم حمادة، برئاسة الرائد محمد أبوغزالة رئيس المباحث، حول تورط "سعيد م" 31 سنة، عاطل ومقيم بكفر الدوار، و"تامر إ" 36 سنة عاطل، و"محمود ر" 33 سنة، عاطل ومقيما بكفر الدوار، و"عادل ع" 30 سنة عاطل و"إسلام م" 26 سنة، سائق ومقيما بإيتاى البارود، فى تكوين تشكيل عصابي يتزعمه الأول، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بمغافلة قائديها، متخذين من دائرة المديرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم.

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمحال إقامتهم، وأماكن ترددهم بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة الأول فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع، كما أرشدوا عن سيارة نصف نقل بيضاء اللون غير مبلغ بسرقتها، ومبلغ مالي 9 آلاف جنيه، وتم ضبط جميع المسروقات والسيارة الأخيرة بجراج بمسكن المتهم الخامس.

كما أضاف المتهمون بأن السيارتين المضبوطتين قيادة الثالث، والأخيرة غير مبلغ بسرقتهما، هما المستخدمتين في ارتكاب الوقائع، والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين من الأول إلى الثالث، والمبلغ المالي المضبوط من متحصلات إعادة السيارات لمالكيها بأسلوب الحلوان، وأضاف الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.