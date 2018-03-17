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الوطن

افتتاح نقطة إطفاء بتكلفة 2 مليون جنيه بمنشأة عبد الرحمن في الدقهلية

منذ 22 دقيقة
كتب: صالح رمضان
افتتاح نقطة إطفاء بتكلفة 2 مليون جنيه بمنشأة عبد الرحمن في الدقهلية

افتتاح نقطة الشرطة

افتتح الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، نقطة إطفاء قرية منشأة عبد الرحمن بمركز دكرنس بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه، لخدمة القرية والقرى المجاورة.

استمع الشعراوي، لشرح مفصل عن عمل وحدات الإطفاء على مستوى المحافظة وكيفية التجاوب السريع مع أي بلاغات أو طوارئ.

حضر الافتتاح اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، واللواء مروان عبد المعطى، مدير الحماية المدنية، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، محمد السيد ليله، رئيس مركز ومدينه دكرنس، ورمضان شوربة، وكيل وزارة الشباب والرياضة،و المهندس السيد حسن، عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس، القيادات الأمنية بمديرية الأمن ، جمع كبير من مواطني القرية والقرى المجاورة.

وثمن المحافظ الجهود المستمرة للقوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب، مضيفاً بأن تأييدنا كامل للعملية الشاملة في سيناء 2018 ميلاديًا، مشيرًا لأن هذا العام هو عام القضاء نهائيا على الإرهاب.

وقال إن قوات الحماية المدنية بالدقهلية دائما مستعدة للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة بنطاق المحافظة وإنهاء كافة المهام المنوطة بها على اكمل وجه، موجهاً الشكر والتقدير لأهالي القرية واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ووعد بدراستها والعمل على حلها وفقا للإمكانيات المتاحة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الشعب المصري بكل طوائفه يتميز بالوعى الكامل في الحفاظ على دولته بمشاركته الفعالة في الانتخابات القادمة لتأكيد صورة مصر أمام العالم، مشيرًا إلى أن التصويت في الانتخابات هو الثأر الحقيقي للشهداء، مضيفاً أن الصوت الواحد يمثل رصاصه قاتله في قلب الإرهاب.

 

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