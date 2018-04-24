خبراء طاقة: مصر ستصبح مصدر الغاز الطبيعي لأوروبا

أصدرت مصر والاتحاد الأوربي بيانًا مشتركًا حول حوار الطاقة بين الجانبين، عقب لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع مفوض الطاقة بالاتحاد، والذي أكدا فيه وجود علاقات ثنائية وطيدة في هذا المجال، ويتضمن التعاون استمرار المزيد من الدعم لقطاع الطاقة المصري بشقيه من البترول والغاز، والكهرباء، وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، واستراتيجيات وسياسات ومعايير كفاءة الطاقة، ودعم مجال الطاقة المتجددة، والتعاون التكنولوجي والعلمي والصناعي.

الدكتور ماهر عزيز، خبير الطاقة والبيئة، أوضح أن أوروبا تحصل على 30 إلى 35% من إمدادات الطاقة التي تصلها من روسيا، عن طريق تركيا، مضيفًا أن أي اختلافات للاتحاد الأوروبي مع روسيا أو تركيا ستسبب مشكلة كبيرة لهم.

وأكد في تصريحاتٍ لـ "الوطن" أن مصر والاتحاد الأوروبي مستفيدان من الشراكة الاستراتيجية بينهما، خاصةً بعد اكتشافات الغاز الكبيرة في دول شرق المتوسط، مضيفًا أن أوروبا ستخفف من اعتمادها على الغاز الروسي عن طريق غاز دول شرق المتوسط وعلى رأسها مصر، والذي سيصل لدول أوروبا خلال خطوط ربط عن طريق قبرص واليونان.

توصيل الغاز لأوروبا سيكون ممكنًا جدًا، وفقاً لخبير الطاقة، موضحًا أن مجموعة دول شرق المتوسط يمكن ربطها ببعضها البعض، عن طريق أنابيب قصيرة تصل آبار الغاز في البحر المتوسط، موضحًا أن المسافة بين الآبار المصرية والقبرصية لا تتعدى 1700 كيلو متر، وكذلك الحال مع باقي الدول أعضاء غاز المتوسط، سوريا ولبنان واليونان.

وأضاف عزيز أن توصيل الغاز المصري لأوروبا، سيحول مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، ويمكّن من إنشاء قلاع لصناعة الغاز الطبيعي في مصر، وإقامة مجمعات صناعية، وسيتيح الفرصة لإنشاء مركز إقليمي لتسعير الغاز تتحكم فيه مصر.

وعن التعاون في مجال الكهرباء بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكد عزيز أن التعاون قائم بالفعل، حيث يوجد ربط كهربي بين مصر والأردن يمكنها من توصيل الكهرباء لأوروبا عن طريق مضيقي البسفور والدردنيل، وبين مصر وليبيا غربًا، والتي يمكنها توصيل الكهرباء لأوروبا عن طريق مضيق جبل طارق، موضحًا أن مصر لن تنشئ شبكات ربط جديدة بل ستعزز الشبكات الموجودة بالفعل، ومنها شبكة الربط الكهربي مع قبرص التي ترتبط بأوروبا مباشرةً.

من جانبه، أكد الدكتور سامح نعمان، أستاذ الطاقة الشمسية بكلية الهندسة، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة قائم بالفعل منذ فترة كبيرة، حيث أنشأت كل من إيطاليا وألمانيا محطات للغاز الطبيعي في مصر.

وأوضح نعمان في تصريحات لـ"الوطن"، أن الاتحاد الأوروبي يركز بشكلٍ كبيرعلى الغاز الطبيعي، الذي يستورده من روسيا، ويريد أن يجد مصدرًا آخر بديلًا له، موضحًا أن مصر هي الاختيار الأمثل أمامهم، مؤكداً أن التعاون في مجال الطاقة الشمسية بين الجانبين ليس قويًا ولا توجد تصورات واضحة له.