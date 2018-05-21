قرقاش لوزير الداخلية اليمني: صوب رصاصك نحو الحوثي

وجه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش سهامه باتجاه وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلا.

وقال قرقاش، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس: "هل لي أن أذكر الوزير أحمد الميسري بتضحية الشهيد سعيد الهاجري وعطاء زملائه في الميدان؟ صوّب رصاصك نحو الحوثي معالي الوزير".

وأضاف تغريدة أخرى: "مؤسف أن بعض مسؤولي الحكومة اليمنية يقارن الدور الإماراتي بالإيراني، فقدان هؤلاء البوصلة لن ينسينا مهمتنا الأساسية ضمن التحالف العربي، هزيمة التمرد الحوثي وعودة الدولة والشروع في التنمية، هو وقت العمل بعيدا عن البكائيات"،وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان وزير الداخلية اليمني قد صرح في وقت سابق بأنه لا يستطيع دخول مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي اليمن، دون إذن من الإمارات.

وأضاف في مقابلة تليفزيونية، أن الإمارات تتحكم بإدارة الميناء والمطار في عدن، ولا يستطيع أحد الذهاب إليهما دون أخذ الإذن منها، مشيرا إلى أنه لا يشعر بأن له سلطة كوزير داخلية. وتابع: "ليس لدي سلطة حتى على السجون".