لقي طفل مصرعه مساء أمس تحت عجلات سيارة لودر وهو يمر مع والدته في الطريق ببورسعيد.

تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من مستشفى بورسعيد العام يفيد بوصول حمدي محمد محمد 5 سنوات عن طريق الإسعاف مصابا في حالة خطيرة وبالكشف الطبي تبين وجود تهتك بالقدمين وأسفل البطن ونزيف داخلي إثر دهسة تحت عجلات لودر في منطقة عمر بن عبد العزيز في نطاق حي الزهور.

وتوفي أثناء التعامل معه بالمستشفى، ويجري رجال البحث الجنائي ببورسعيد التحريات لمعرفة ملابسات الحادث ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت باستكمال التحقيقات