بعد قرار السيسي بإنشائه.. تعرف على مهام المركز التقني لذوي الإعاقة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال المعرض الدولي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، عدة قرارات هامة، ومن بينها إنشاء المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن مشروع الإتاحة التكنولوجية.

وعن المركز وأهداف إنشائه ومهامه، قال أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي لمتحدي الإعاقة، إن قرارت الرئيس السيسي تأتي بتنفيذه لوعده أن عام 2018 سيكون عام ذوي الإعاقة، موضحا أن مهمة هذا المركز ستكون توفير التكنولوجيا والخدمات التقنية للأشخاص متحدي الإعاقة لتسهيل حياتهم وتساعد على اندماجهم في مجال العمل.

وأوضح مرعي لـ"الوطن"، أن هذا المركز سيعمل على توفير هذه التكنولوجيا، وسيكون هذا المركز نواة للشرق الأوسط وأفريقيا، كما سيشارك ذوي الإعاقة في هذا المركز بمشروعتهم وابتكارتهم في هذا المركز ليتمكنوا من إطلاق طاقتهم الإبداعية.

وأكد مرعي على أن هذا المركز سيكون تابع لوزارة الاتصالات، وسيساهم المجلس القومي لمتحدي الإعاقة بتقديم الدعم الفني هذا للمركز.

استراتيجة الدولة تجاة ذوي الإعاقة قائمة على مبدائين، وفقا لرؤية محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، الأول عملية الدمج هي دمجهم في المجتمع تعليميا وثقافيا وسياسيا، والثاني الإتاحة وهي إتاحة كافة الإمكانيات والسبل التي تسهل دمجهم في المجتمع.

وأوضح أبوحامد لـ"الوطن"، أن هدف هذا المركز تسهيل التدخل التكنولوجي سواء كجهاز أو تطبيق من شأنه تسهيل حياة ذوي الإعاقة ويدمجهم في المجتمع، بالإضافة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا المركز ليكون منصة لإطلاق مواهبهم وطاقتهم الإبداعية، وتدريبهم على البرامج الحكومية الإلكترونية التي ستقوم الحكومة بطرحها لذوي الأحتياجات.

وأكد أبوحامد، أن هذا المركز سيكون من المراكز المحدودة على مستوى العالم، حيث أنه سيكون المركز الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا.