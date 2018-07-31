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الآن.. نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بالاسم ورقم الجلوس

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بالصور| انتشار "دوامات غامضة" في بحر البلطيق يمكنها "ابتلاع" مدينة

بالصور| انتشار "دوامات غامضة" في بحر البلطيق يمكنها "ابتلاع" مدينة

أستاذ هندسة يوضح لـ"الوطن" أسباب ميل برج أسيوط السكني

أستاذ هندسة يوضح لـ"الوطن" أسباب ميل برج أسيوط السكني

ما أسباب اختيار بعض الشباب للمترو وسيلة للانتحار؟

ما أسباب اختيار بعض الشباب للمترو وسيلة للانتحار؟

بالصور| محمد علاء وكلود ينتهيان من تصوير "رايحين الساحل"

بالصور| محمد علاء وكلود ينتهيان من تصوير "رايحين الساحل"

شاكر: "الأوقاف" تتحمل تكلفة كهرباء المساجد التابعة لها

شاكر: "الأوقاف" تتحمل تكلفة كهرباء المساجد التابعة لها

بعد قرار السيسي بإنشائه.. تعرف على مهام المركز التقني لذوي الإعاقة

بعد قرار السيسي بإنشائه.. تعرف على مهام المركز التقني لذوي الإعاقة

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أطلقها السيسي.. تعرف على فوائد مبادرة الإتاحة الإلكترونية لذوي الإعاقة

بالصور| "كل عام مدينة مختلفة".. أين يقضي الملك سلمان إجازته الصيفية؟

بالصور| "كل عام مدينة مختلفة".. أين يقضي الملك سلمان إجازته الصيفية؟

"محمد تحدى التحدي".. رفضته كلية الطب بسبب إعاقته.. والسيسي رد اعتباره بمؤتمر الشباب

"محمد تحدى التحدي".. رفضته كلية الطب بسبب إعاقته.. والسيسي رد اعتباره بمؤتمر الشباب

حكايات الشباب المكرمين.. «أن تعيش لتخترع ويكرمك الرئيس»

حكايات الشباب المكرمين.. «أن تعيش لتخترع ويكرمك الرئيس»

الآن.. نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بالاسم ورقم الجلوس

بالأسماء.. حركة تنقلات قيادات وزارة الداخلية

بالأسماء.. حركة تنقلات قيادات وزارة الداخلية

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