نجح فريق ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، في ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصص في السطو المسلح والسرقة تحت تهديد السلاح بأسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد الإبلاغ عن واقعة قيام بعض الأشخاص بإيقاف سيارة محملة رؤوس ماشية بالطريق الفرعي "قرقارص – شطب" وسرقة عدد من رؤوس الماشية.

وبالانتقال والفحص جرى التقابل مع كلاً من "م. ع. ع"، 49 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة الغنايم, و"ص. ع. ا"، 28 سنة، تاجر مواشي، و"ا. س. ا"، 36 سنة، مزارع، مقيمان في طما بسوهاج، وتبين أنه حال استقلالهم سيارة نقل أسيوط ربع نقل خضراء اللون ماركة "شيفورليه" موديل 2007 قيادة الأول أستوقفهم 4 أشخاص غير معلومين، بحوزتهم أسلحة نارية يستقلون سيارة ربع نقل بيضاء اللون "لا يعلموا بياناتها" واستولوا على السيارة وحمولتها 4 رؤوس ماشية وفروا هاربين ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك.

على الفور، جرى تشكيل فريق بحث تحت أشراف اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، وبرئاسة اللواء منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، تنسيقاً وفرع الأمن العام ضم ضباط إدارة البحث الجنائي، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "أ. س. ع"، 28 سنة عاطل مقيم منشية المعصرة دائرة مركز الفتح السابق اتهامه في 4 قضايا قتل "حريق عمد ـ إطلاق أعيرة نارية" ومطلوب ضبطه وإحضاره في حكمين جناية بالسجن المؤبد "سلاح وذخيرة "، و"ن. ع. م"، 30 سنة، عاطل، ومقيم عرب الكلابات الغربية دائرة مركز الفتح، و"م. ج. س"، 25 سنة، سائق، مقيم شطب بدائرة مركز أسيوط، و"ح. ا. ع"، 47 سنة، سائق، ومقيم عرب الكلابات الغربية دائرة مركز الفتح، مستخدمين سيارة ربع نقل بيضاء اللون ماركت "D MAX" قيادة الرابع، حيث قاموا بالاستيلاء على المواشي وبيع 2 منهم لشخص يدعى "ح. س. ع"، 34 سنة، جزار، مقيم عرب مطير دائرة مركز الفتح، وعقب ذلك قاموا بالتخلي عن السيارة ببندر أبنوب وسابقة ضبط المتهمان الثاني والرابع والسيارة المستخدمة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين وأرشدا عن السيارة المبلغ بسرقتها وجرى ضبطها وعن 2 رأس ماشية جرى ضبطهما بمنزل المتهم الأول والتصرف في 2 رأس ماشية للأخير "تم ضبطهما".

كما وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي مفادها تواجد المتهمان بمنزل "ف. ع. ص"، 25 سنة، مزارع، مقيم بناحية بني شعران دائرة مركز منفلوط.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمان وبحوزة الأول فرد رصاص محلي الصنع و5 طلقات حية لذات السلاح.

بمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك وباقي المتهمين وأرشدا عن السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 18171627، و12 طلقة لذات العيار خاصة بالأول, وبندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 00810، و7 طلقات لذات العيار خاصة بالثالث "جرى ضبطهما".

جرى التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.