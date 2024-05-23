الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين حول الازدواج الضريبي واتفاقية ألمانية

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 21 الصادر بتاريخ اليوم الخميس 23 مايو 2024 قرارين جمهوريين للرئيس عبدالفتاح السيسي.

اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي

ونص قرار الرئيس السيسي على الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.

وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالتالي:

ونصت بنود الاتفاقية على التالي:

- تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

- يعتبر الدخل الناتج عن أو من خلال كيان أو ترتيب يتم التعامل معه باعتباره شفافا ماليا كليا أو جزئيا بموجب قانون الضرائب في أي من الدولتين المتعاقدتين دخلا المقيم في دولة متعاقدة ولكن فقط إلى الحد الذي يتم فيه معاملة الدخل، لأغراض فرض الضرائب من قبل تلك الدولة المتعاقدة، على ـنه دخل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة.

- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل -وعلى رأس المال- التي تفرضها إحدى الدولتين.

اتفاق التعاون المالي بـ80 مليون يورو بين مصر وألمانيا الاتحادية

فيما نص القرار الثاني للرئيس السيسي في الجريدة الرسمية على الموافقة على اتفاق التعاون المالي بمبلغ 80 مليون يورو بين حكومة مصر وحكومة ألمانيا وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالتالي: