أسعار عملات «بريكس» مقابل الجنيه اليوم.. تراجع نسبي

سجلت أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23-5-2024، حالة من التراجع النسبي، وفقا لآخر تحديث للبنوك عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

أسعار عملات دول البريكس

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصر.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي

سجّل سعر صرف الريال السعودي مُقابل الجنيه في البنك المركزي 12.44 جنيه للبيع، و12.40 جنيه للشراء.

سعر صرف اليوان الصيني

- بلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع في البنك المركزي.

- سجّل سعر الجنيه نحو 0.52 روبل روسي، حسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه

- بلغ سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه نحو 0.57 جنيه.

- وصل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 9.30 جنيه في تعاملات اليوم.

سعر الراند الجنوب إفريقي

- بلغ سعر الراند الجنوب إفريقي 0.043 جنيه.

- سجل سعر البيزو الأرجنتيني 0.051 جنيه.